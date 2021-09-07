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15:38, 7 сентября 2021 года В Ливнах за избавление нарушителя от ответственности осудят высокопоставленного полицейского Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже передано в районный суд.





В Ливнах за превышение должностных полномочий осудят высокопоставленный полицейский, – сообщают сайты СК и прокуратуры. На скамье подсудимых – начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Ливенский». Ему вменяют ч. 1 ст. 286 УК РФ. Правоохранителю грозит до четырех лет тюрьмы.



По версии следствия, в мае прошлого года полицейский из личной заинтересованности попросил своего подчиненного – инспектора ДПС – не оформлять административный протокол на водителя, то есть освободить виновника от ответственности. Инспектор послушал начальника.



Расследование сопровождалось сотрудниками УФСБ России. В УМВД провели собственную проверку – вопрос о дальнейшем прохождении службы обвиняемого будет решён после вступления судебного решения в законную силу.





Артём Ежаков



