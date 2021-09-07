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15:42, 7 сентября 2021 года Под Орлом возобновились поиски Вики Гнедовой Девятилетняя девочка пропала в селе Казарь 18 июня. Поиски ребёнка начались в тот же день. На месте был развёрнут поисковый штаб, который работал до 30 июня. К сожалению тогда никаких следов девочки найти не удалось. На днях поиски возобновились. На место поисков в Залегощенский район выезжала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





В окрестностях села Казарь вновь развернут штаб по поиску Вики Гнедовой. Она пропала 18 июня. Расследование находится на контроле Следственного комитета России. Оперативные сведения не распространяются в интересах следствия.



Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Проведение данных мероприятий направлено на установление местонахождения девятилетней Вики Гнедовой в рамках расследования уголовного дела о её безвестном исчезновении. Поисковые мероприятия распространяются, как на территорию деревни Казарь, так и на другие населенные пункты и водные объекты Залегощенского района».

Задействовано максимальное количество сил и ресурсов - опытные криминалисты, следователи, полиция, поисковики отряда «ЛизаАлерт». Судьба маленькой девочки волнует сотни людей - не только из Орла, но и из Тамбова, Белгорода, Курска, Брянска и других городов. Ежедневно на задачи выходят больше ста человек.



Сергей Клёцин, координатор, куратор ЦФО добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» (г. Москва): «Какие-то места проверяются повторно, которые мы проверяли в момент пропажи девочки, в ближайшие дни. А есть некоторые зоны поиска, которые ранее не отрабатывались. На данный момент основной упор идёт на эти места».

Местность, где идут поиски, очень сложная - множество провалов, ям, разломов, и все нужно тщательно проверить. В работе задействованы 11 собак. Одна из них – Гром, он ищет людей уже семь лет. Алгоритм действий отработан до мелочей.



Юрий Храмов, советник начальника центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ (г. Москва): «Включает маяк и остается у найденного объекта. А дальше уже кинолог приходит на сигнал маяка».

Ещё раз исследовали акваторию реки Неручь вдоль села. За два с половиной месяца проделан колоссальный объём работы. Пройдены сотни километров лесов, полей, оврагов. Сделано сотни снимков с коптера. Проведено свыше тысячи следственных действий и экспертиз, опрошено 120 свидетелей.



Полиция напоминает, что за информацию, способствующую установлению местонахождения Гнедовой Виктории, управлением МВД России по Орловской области объявлено вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей. Анонимность гарантируется, информацию нужно сообщить в дежурную часть УМВД по телефону 02, с мобильного – 102.



Для нашего региона это беспрецедентное происшествие. Для России - один из самых масштабных и долгих поисков. И он будет продолжаться до логического завершения.





Мария Семак



