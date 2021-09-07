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16:12, 7 сентября 2021 года

В Орле сорвано распространение значительного объёма марихуаны

В попытке сбыта подозревается 22-летний орловец.


В августе в одной из лесополос Заводского района Орла после установки тайников был задержан 22-летний местный житель. В пяти изъятых из «закладок» свёртках и ещё двух, найденных у парня в куртке, оказалось 7,02 грамма марихуаны. Тогда правоохранителями было возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта значительного объёма наркотиков. В ходе дальнейшей работы полицейские нашли в Заводском районе ещё 6 тайников с марихуаной, общим весом в 9,32 грамма, которые успел сделать подозреваемый. Новый эпизод трактовался полицейскими по аналогичной части и статье, что и первый, – сообщили в областном УМВД.

На время расследования молодой человек отпущен под домашний арест.

Фото пресс-службы областного УМВД


Артём Ежаков
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