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16:16, 7 сентября 2021 года В Орловской области назвали размер средней ежемесячной платы за детсад в 2022 году В городах он составит 1 765 рублей, в муниципальных округах и районах – 1 376 рублей.





Постановлением Правительства Орловской области № 530 от 3 сентября 2021 года установлен средний размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Орловской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Документ вступит с силу с 1 января 2022 года, – следует из сообщения регионального правительства.



Для муниципальных округов и районов сумма платы будет равна 1 376 рублям, для городских округов – 1 765 рублям.





Артём Ежаков



