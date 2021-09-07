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16:18, 7 сентября 2021 года Под Орлом открылся комплекс по переработке масличных культур Средства, вложенные в предприятие, составляют 2 млрд. 800 млн рублей. Рабочими местами будут обеспечены 70 человек.





Новый маслоэкстракционный завод стал третьим предприятием агропромышленного холдинга «Мираторг» в Кромском районе. Мощность переработки новой площадки - четыреста двадцать тысяч тонн сырья в год. Причём оборудование предназначено для переработки сразу трёх культур - подсолнечника, сои и рапса. Побочный продукт производства растительных масел из них – шрот - тоже идёт в дело, например, для производства комбикормовой продукции. Иначе говоря, производство это безотходное.



Агрохолдинг будет использовать сырьё, выращенное на своих же полях. Это значит - продукция будет качественной. А благодаря современному европейскому оборудованию завод ещё можно назвать экологичным. На его строительство потребовалось 3 года.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я рад тому, что это производство создало 70 новых рабочих мест высококвалифицированных. Большая часть - это жители Кромского района. Уверен, что это хороший шаг к дальнейшему развитию. Компания «Мираторг» более семи лет уже работает на территории региона. Начинали с животноводства, сейчас переходит к предприятиям перерабатывающей направленности. Для региона это крайне важно».

В общей сложности «Мираторг» в это производство вложил почти три миллиарда рублей. Более того, с этого завода будет поступать налогов почти двести миллионов рублей в год, когда он заработает на всю мощность.



Виктор Линник, президент АПХ «Мираторг»: «У нас есть ряд интересных проектов, которые мы будем реализовывать здесь, - по овощеводству и овцеводству. Чуть позже обсудим с губернатором детали этих проектов. Отдельно хотел бы поблагодарить губернатора и администрацию области - в момент ковида, когда во многих регионах останавливались стройки, мы - строили».

За все годы работы на Орловщине агропромышленный холдинг создал три с половиной тысячи новых рабочих мест. А общий объём инвестиций в регион уже составляет почти сорок пять миллиардов рублей.





Антон Киселёв



