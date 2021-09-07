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17:25, 7 сентября 2021 года

Орловская прокуратура просит 9 лет тюрьмы за обман дольщиков

11 человек лишились в общей сложности 16,4 миллиона рублей.


Орловский районный суд сейчас рассматривает уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в хищении средств дольщиков. По версии следствия, она и ее уже умерший подельник создали через подставное лицо компанию «Проспект». От её имени они в течение года (с марта 2018 по март 2019) заключали строительные договоры с дольщиками – обязались построить многоэтажки по ул. Северной и Родниковой в д. Образцово Орловского района, но вместо работ предпочли похитить деньги. Свыше 5,9 миллиона рублей обвиняемая легализовала. Всего 11 дольщиков в общей сложности потеряли 16,4 миллиона рублей.

Во время судебных прений сторона обвинения запросила для женщины 9 лет тюрьмы и 150 тысяч рублей штрафа. Судье предстоит вынести решение, – сообщили в прокуратуре.


Артём Ежаков
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