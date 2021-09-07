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17:27, 7 сентября 2021 года В Заводском районе Орла сломали три новых мусорных контейнера Некто спилил с них колёса.





В Орле неизвестные сломали три новых мусорных евроконтейнера на улице Достоевского, 11. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Зелёная Роща». Сегодня утром неизвестные спилили с бункеров колёса – спустя пару недель после появления. Сейчас сломанные контейнеры переданы в ремонтный цех УК.



Напомним, что недавно управляющая компания за собственный счёт установила 6 контейнерных площадок с бункерами для мусора.



Фото пресс-службы УК «Зелёная роща»





Артём Ежаков



