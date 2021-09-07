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18:49, 7 сентября 2021 года

В городе Орле возобновлено строительство школы на ул. Зеленина

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.


Как сообщил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков, строительство школы на улице Зеленина возобновилось. Глава региона сегодня посетил стройплощадку и встретился с подрядчиком.

Работы были приостановлены из-за необходимости перерасчёта проектно-сметной документации в связи с подорожанием стройматериалов. Сегодня Андрей Клычков сообщил, что подрядчик готов приступить к работе и завершить строительство без сбоев и в установленный срок.

Школа на ул. Зеленина, строительство которой ведётся в рамках нацпроекта «Образование», рассчитана на 1 225 учащихся и станет самой большой в Орле.

фото из соцсетей




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