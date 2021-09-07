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21:20, 7 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Возобновились поиски Вики Гнедовой. Девятилетняя девочка пропала в селе Казарь Залегощенского района 18 июня.



- Под Орлом открылся комплекс по переработке масличных культур. Средства, вложенные в предприятие, составляют 2 млрд. 800 млн рублей. Рабочими местами будут обеспечены 70 человек.



- В Орле открыли «IT-куб». Структурное подразделение Дворца пионеров и школьников создано на базе Орловского техникума путей сообщения. Изучение информационных технологий станет доступным и детям, и взрослым.



- На стройплощадку на улице Зеленина вернулись рабочие. Школу, рассчитанную на 1 225 учащихся, намерены завершить в срок.



- Болхов готовится к празднованию Собора орловских святых.



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