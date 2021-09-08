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5:00, 8 сентября 2021 года 8 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Железнодорожном районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 9:00 до 15:00 и с 12:00 до 19:00.





В Советском и Железнодорожном районах Орла сегодня, 8 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00); ул. Московская, 67 («Европа», с 12:00 до 19:00)



Также ежедневно работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



