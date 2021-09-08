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6:09, 8 сентября 2021 года

В Орле кредиторов оштрафовали за назойливость

По решению суда микрофинансовая организация заплатит 120 тысяч рублей.


УФССП России по Орловской области добилось в суде наказания для микрофинансовой организации, мучившей клиента звонками. Проблемы заёмщика начались после появления просроченной задолженности – кредиторы нарушали законодательство, согласно которому телефонные звонки могут совершаться не более одного раза в сутки, не более двух – в неделю, не более восьми – в месяц.

За допущенные нарушения МФО обязали выплатить 120 тысяч рублей штрафа.

Приставы напоминают, что о нарушениях со стороны кредиторов и коллекторов граждане могут сообщить региональное УФССП. Прием документов осуществляется по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, д. 5.


Артём Ежаков
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