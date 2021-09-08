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9:10, 8 сентября 2021 года 11 сентября в Орле открывается новая ярмарка «Хлебосольный выходной» Торговля развернётся с 7:00 до 15:00 на территории гипермаркета на ул. Московской.





11 сентября в Орле на территории гипермаркета «Европа» (ул. Московская, 67) начинает работу новая ярмарка «Хлебосольный выходной». Еженедельно с 7:00 до 15:00 по субботам и воскресеньям здесь будут торговать продовольственными товарами от местных фермеров, – сообщили в мэрии.





Артём Ежаков



