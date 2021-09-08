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7:11, 8 сентября 2021 года В Орле пройдут соревнования по уборке мусора Традиционные «Чистые игры» состоятся 19 сентября.





19 сентября в Орле пройдут уже традиционные для областной столицы «Чистые игры», – сообщили в мэрии. За Осенний кубок чистоты будут бороться собранные самими орловцами команды.



Соревнования по раздельному сбору мусора состоятся на опушке Медведевского леса. Начало – в 11:00. К играм будут допущены команды из двух – четырех человек. Всем участникам обещаны подарки. Зарегистрироваться можно здесь.



Весной в рамках «Чистых игр» в Медведевском лесу и на левом берегу Оки было убрано четыре тонны мусора.





Артём Ежаков



