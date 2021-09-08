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4:14, 8 сентября 2021 года В Орле откроется выставка росписи Главного храма Вооружённых сил РФ Экспозиция будет доступна в Областном выставочном центре с 9 сентября.





В Орловском областном выставочном центре с 9 сентября откроется для изучения экспозиция внутреннего убранства Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации за авторством народного художника страны Василия Нестеренко.

Выставка «Эскизы росписей Главного храма ВС РФ» будет доступна до 26 сентября. В экспозиции – 20 произведений автора и его коллег. Эти изображения, но в меньших масштабах, включая самое большое в мире мозаичное изображение лика Христа – образ Спаса Нерукотворного, украшают своды центрального военного храма в Одинцовском районе Московской области.





Артём Ежаков



