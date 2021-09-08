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8:15, 8 сентября 2021 года В Орловской области увеличится финансирование работы мировых судей В 2022 году на это планируется выделить чуть больше 149,3 миллиона рублей.





На Орловщине в 2022 году прогнозируется увеличение финансирования работы мировых судей – ориентировочно, на 7 миллионов 769 тысяч рублей. Общая предусмотренная сумма предполагается на отметке, превышающей 149,3 миллиона рублей. Цифры согласованы с региональным департаментом финансов.



Большая часть этой суммы предусмотрена для выплаты заработной платы мировым судьям. Оставшиеся средства пойдут на услуги почтовой связи с учётом возможного роста, на оплату возмещения коммунальных услуг и т.д. Финансирование рассчитывалось с учётом возможного подорожания тарифов, – сообщили в областном суде.





Артём Ежаков



