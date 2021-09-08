Главная » Новости



8:45, 8 сентября 2021 года Выпускники Орловского мединститута смогут продолжить обучение за границей Это стало возможным благодаря включению учебного заведения во Всемирный справочник медицинских школ.





Медицинский институт ОГУ им. Тургенева включен во Всемирный справочник медицинских школ (World Directory of Medical Schools). Это даёт право его выпускникам работать в выбранных ими странах, а также обратиться в Комиссию по образованию для иностранных медицинских выпускников для получения сертификата ECFMG и сдачи экзаменов на продолжение обучения в медвузах США и Канады (USMLE), – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



