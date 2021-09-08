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4:16, 8 сентября 2021 года 9 сентября мобильная приемная прокурора Орловской области посетит Новодеревеньковский район С орловцами встретится глава антикоррупционного отдела Алексей Трянзин.





В четверг, 9 сентября, в здании прокуратуры Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры (п. Хомутово, ул. Советская, 1а) состоится встреча жителей Новодеревеньковского и Краснозоренского районов с главой отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области Алексеем Трянзиным.



Встреча запланирована с 11:00 до 13:00. Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:



• 8 (486-2) 40-56-49: старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина;

• 8 (486-78) 2-14-46: Новодеревеньская межрайонная прокуратура.





Артём Ежаков



