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7:48, 8 сентября 2021 года Орловский детский «Кванториум» набирает школьников для учёбы Занятия в технопарке абсолютно бесплатны.





Орловский детский «Кванториум» продолжает вести набор школьников на текущий учебный год, – сообщили в областном правительстве. Занятия доступны ученикам средней и старшей школы. Обучение абсолютно бесплатно.



Для учеников 5-11 классов доступны три направления: АВТОКВАНТУМ, АЭРОКВАНТУМ, ПРОМРОБОКВАНТУМ и БИОКВАНТУМ. Ребята из 7-11 классов могут рассчитывать на направление ХАЙТЕК. Также каждому школьнику теперь доступны занятия шахматами и математикой (запись на них будет осуществляться через Навигатор).



Ознакомиться со всем более подробно можно на официальном сайте орловского «Кванториума» и в его сообществе в «ВКонтакте».





Артём Ежаков



