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10:18, 8 сентября 2021 года Под Орлом из-за лопнувшего колеса опрокинулась фура Водитель госпитализирован.





Вчера около одиннадцати часов вечера на 72 километре автодороги Орел – Тамбов у грузовика «Мерседес» лопнуло одно из колес. Потерявший управление тягач вместе с прицепом съехал в кювет, где опрокинулся. 52-летний водитель госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



