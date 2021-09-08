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10:23, 8 сентября 2021 года

Приёмная кампания 2021 – объективно о главном

По завершении основного периода для поступления в вузы России, можно подвести первые итоги.


Ситуация, созданная новыми правилами приёма, с точки зрения самих вузов, оказалась запредельной для принятия решения абитуриентами о подаче согласия. Риски были очень высокими, особенно для мальчиков, которые не хотели идти в армию. В итоге, рискнули в некоторые топовые вузы те абитуриенты, у кого баллы были поменьше. А у кого были высокие баллы, побоялись рисковать и подали согласие в средние вузы.
 
Так, в МГУ на Мехмате упал проходной балл на 70 с лишним баллов. Сотрудники Мехмата МГУ в своей группе в ВК написали «И мы вынуждены это признать: проходной на бюджетные места специалитета мехмата на отделение механики в этом году – 270 баллов по четырем экзаменам из 400. По сути, были зачислены просто все желающие…».
 
Для абитуриентов и их семей также ситуация была сложная. Составление онлайн-заявки и предоставление всех документов превратилось в квест. В самый ответственный момент базы сбивались в работе и показывали непонятные цифры. Личные кабинеты переставали работать. Документы загружались частично. Конкурсные списки не обновлялись по несколько дней, что особенно важно, когда счёт идёт уже на минуты. В приёмную комиссию не дозвониться, у них всё разрывается, всегда занято. Согласие отозвать или подать новое – целое приключение. Невероятная суета в беседах, все начинают судорожно то подавать, то отзывать согласия. Родители вообще не понимают такой способ подачи документов, поэтому доверяли только личным беседам и обращениям. Многие достойные абитуриенты запаниковали и отозвали согласия, при этом дети со средними баллами неожиданно поступали в топовые вузы. 
 
Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева отмечает, что текущая ситуация 2021 года оказалась действительно чрезмерно стрессовой для самих вузов, абитуриентов и их семей. Для принятия решения о подаче согласия у детей не было своевременной и достоверной информации, поскольку согласия подавались через разные системы, обрабатывались неравномерно. Сами вузы не понимали, как отследить верные списки, если происходили сбои в работе системы. Это в очередной раз подталкивает руководство к принятию изменений как системы ГИА, так и приёмной кампании в целом.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
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