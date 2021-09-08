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10:45, 8 сентября 2021 года На Орловщине алкозастолье обернулось убийством Фигуранту грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.





В селе Знаменское Знаменского района Орловской области дружеское алкозастолье обернулось убийством. По версии следствия, выпившие мужчины поссорились, и 25-летний хозяин жилища схватился за нож, нанеся 34-летнему знакомому множественные колото-резаные ранения. О трупе в своей ванной мужчина рассказал полиции сам, спустя два дня – сообщили в областном УМВД. Спустя некоторое время он сознался в содеянном.



Расследование продолжается, фигуранту сейчас выбирают меру пресечения. Ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков



