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11:00, 8 сентября 2021 года

В Орле члены участковых избиркомов учатся работать с КОИБами

Комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в этом году будут задействованы в течение трёх дней.


Комплексы для обработки избирательных бюллетеней стали активно использоваться больше 10 лет назад. В этом году, для того чтобы сделать свой выбор, у избирателей будет три дня. Столько же работать будут и КОИБы. Чтобы процесс прошёл без сбоев, операторы проходят обучение. 
 
Как сообщил начальник информационного управления Избирательной комиссии Орловской области Аркадий Полотовский, общероссийская тренировка назначена на 16 сентября.
 
Сейчас члены участковых комиссий, а из 132 человека, отрабатывают навыки работы с комплексом на практике. 
 
Перед началом голосования КОИБы пройдут тестирование в присутствии наблюдателей. Затем комплексы запустят в работу, а уже в 8 часов вечера, после окончания голосования, переведут в режим подсчёта голосов и распечатают итоги первого дня. В следующие два дня алгоритм действий тот же. 
 
Роман Ширяев, инструктор по работе на КОИБах: «Они распечатывают итоги предыдущего дня голосования, наблюдатели их сверяют - что за ночь ничего не произошло, количество бюллетеней не изменилось, в 8 часов утра переводят в стационарный режим».
 
По окончанию выборов подведут итоги трёх дней. Затем данные поступят в территориальные избирательные комиссии, а уже оттуда - в центральный избирком. 
 
Операторы уверены: сбоев не будет. 
 
Борис Бороздин, член УИК № 81 г. Орла: «Уже 6 лет сталкивался с КОИБом. Для меня всё просто. Единственное - три дня голосуем, надо было вникнуть. На сто процентов всё будет отлично». 
 
В Орле КОИБАми будут оборудованы 66 избирательных участков.



Юлия Опанасюк
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