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11:30, 8 сентября 2021 года

В Орловской области начата детская и взрослая вакцинация против гриппа

Для иммунизации используется препарат «Ультрикс Квадри».


В Орловской области начата вакцинация детей и взрослых против гриппа, – сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Иммунизацию проводят препаратом «Ультрикс Квадри» – в область поступило свыше 20 тысяч доз. Эта вакцина содержит антигены 4 штаммов вирусов гриппа, прогнозируемых предстоящем эпидсезоне. Это антигены вирусов гриппа «А» (H1N1), «А» (H3N2), антигены вирусов гриппа «В» (линии Yamagata и Victoria).

Также напомним, что недавно Орловщина получила 207 тысяч доз вакцины для взрослых «Совигрипп».

В Роспотребнадзоре рекомендуют сделать укол в промежуток с сентября по ноябрь – пока не наступил сезонный подъем заболеваемости гриппом. Годичный иммунитет появится через две недели после прививки.

Вакцинация проводится в поликлиниках, ФАПах по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.


Артём Ежаков
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