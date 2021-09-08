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11:30, 8 сентября 2021 года В Орловской области начата детская и взрослая вакцинация против гриппа Для иммунизации используется препарат «Ультрикс Квадри».





В Орловской области начата вакцинация детей и взрослых против гриппа, – сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Иммунизацию проводят препаратом «Ультрикс Квадри» – в область поступило свыше 20 тысяч доз. Эта вакцина содержит антигены 4 штаммов вирусов гриппа, прогнозируемых предстоящем эпидсезоне. Это антигены вирусов гриппа «А» (H1N1), «А» (H3N2), антигены вирусов гриппа «В» (линии Yamagata и Victoria).



Также напомним, что недавно Орловщина получила 207 тысяч доз вакцины для взрослых «Совигрипп».



В Роспотребнадзоре рекомендуют сделать укол в промежуток с сентября по ноябрь – пока не наступил сезонный подъем заболеваемости гриппом. Годичный иммунитет появится через две недели после прививки.



Вакцинация проводится в поликлиниках, ФАПах по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.





Артём Ежаков



