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11:33, 8 сентября 2021 года Абрам Миркин участвует в мероприятиях, посвящённых 80-летию начала блокады Ленинграда Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня.





Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин участвует в мероприятиях, посвящённых 80-летию началу блокады Ленинграда. 101-летний орловец, который является защитником города на Неве, прибыл в Санкт-Петербург в составе делегации, в которую вошли участники войны, их родные, а также международная команда «Волонтёров Победы. Делегация побывала в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда».





Надежда Невматулина



