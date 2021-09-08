Главная » Новости



11:50, 8 сентября 2021 года 119 орловцев вчера победили COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 77 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 867).



Накануне выписано 119 орловцев (всего – 40 803). От последствий болезни скончалось 958 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 18 024 (всего – 7 065 904), число выздоровевших – 18 262 (всего – 6 320 512). Общее число летальных исходов – 189 582 (+797 случаев за сутки).





Артём Ежаков



