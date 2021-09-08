«Орловский проволочный завод» задолжал полусотне сотрудников 1,8 миллиона рублей

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12:15, 8 сентября 2021 года
«Орловский проволочный завод» задолжал полусотне сотрудников 1,8 миллиона рублейВозбуждено уголовное дело.
СУ СК России по Орловской области расследует уголовное дело о невыплате заработной платы. Установлено, что с декабря 2020-го по май 2021-го глава «Орловского проволочного завода» допустил задолженность по оплате труда перед 56 работниками на общую сумму в 1,8 миллиона рублей.
Расследование продолжается. Правоохранители собираются наложить арест на имущество фигуранта, чтобы помочь пострадавшим получить свои «кровные».
Артём Ежаков