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12:15, 8 сентября 2021 года «Орловский проволочный завод» задолжал полусотне сотрудников 1,8 миллиона рублей Возбуждено уголовное дело.





СУ СК России по Орловской области расследует уголовное дело о невыплате заработной платы. Установлено, что с декабря 2020-го по май 2021-го глава «Орловского проволочного завода» допустил задолженность по оплате труда перед 56 работниками на общую сумму в 1,8 миллиона рублей.



Расследование продолжается. Правоохранители собираются наложить арест на имущество фигуранта, чтобы помочь пострадавшим получить свои «кровные».





Артём Ежаков



