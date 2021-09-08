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12:37, 8 сентября 2021 года

В Военно-историческом музее Орла открылась выставка «Подсумки армии России ХХ века»

Это частная коллекция Виктора Будаговского.


В Военно-историческом музее Орла открылась выставка «Подсумки армии России ХХ века». В экспозиции представлены предметы из частной коллекции Виктора Будаговского: основные виды подсумков, начиная с патронных сумок образца 1891 года для патронов к винтовке Мосина и заканчивая сумками для магазинов автоматов Калашникова калибра 5,45 мм, гранатные сумки, сумки для выстрелов гранатомётов, пистолетные кобуры, обоймы для патронов и устройства быстрого заряжения, магазины к различным видам ручного стрелкового оружия, принадлежности для разборки и чистки, оружейные масленки.
 
Экспонаты сопровождаются историческими фотографиями и подробным описанием. Посетители выставки смогут самостоятельно ознакомиться с историей развития вооружения и снаряжения армии России в XX веке.



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