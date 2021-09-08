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13:16, 8 сентября 2021 года Глава Орловщины Андрей Клычков хочет инициировать нацпроект по развитию села Об этом он заявлял в понедельник во время прямого эфира в соцсетях. О текущих успехах на Орловщине он рассказал сегодня на пресс-конференции информагентства ТАСС.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях в минувший понедельник поделился со зрителями планами развития сельских территорий.

«Нам нужно заниматься сельскими территориями, не только городом. Душа русская – она на селе. К сожалению, некоторые территории заброшены. Это касается и дорог, и прочей инфраструктуры. Сами мы не справимся – нужна федеральная помощь. Для этого надо взять динамику по многим направлениям – населению, экономике. Буду выходить на президента, чтобы инициировали национальный проект по селу, потому что там живут трудяги, им абсолютно точно надо помогать», – заявил губернатор.

Сегодня во время пресс-конференции информагентства ТАСС Клычков сообщил, что за минувшие три года областью было вложено свыше 3 миллиардов рублей на комплексное развитие сельских территорий. В частности, было проложено 500 километров дорог. Как итог – вдвое возросший объём реализации сельхозпродукции, повышение рентабельности в четыре раза, в 17 раз – прибыли, зарплат в отрасли – в 1,5 раза. Глава региона заявил журналистам, что важным направлением в возрождении сёл он считает развитие инфраструктуры, строительство жилья и создание новых рабочих мест.

«Если не заняться вопросом поддержки села сегодня, то мы получим огромные территории без населения. Россия без села - Россия без будущего. И я рад, что мы сегодня занимаемся программной проработкой нового национального проекта сохранения села», – передаёт слова губернатора telegram-канал «ТЕЛЕГРАММЫ из ОРЛА»





Артём Ежаков



