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13:45, 8 сентября 2021 года Мэр Орла встретится с жителями Наугорского микрорайона Юрий Парахин объявил об этом в своих сетевых аккаунтах.





9 сентября в 18:00 мэр Орла Юрий Парахин встретится с жителями Наугорского микрорайона. Об этом он объявил в сетевых аккаунтах. Место встречи – ул. Приборостроительная, 45 (возле школы № 50).

«Уверен, будет много вопросов по водоснабжению. Расскажу, что мы с МПП ВКХ «Орёлводоканал» делаем в этом направлении. До встречи!», – заявил мэр. Фото со страниц Юрия Парахина в сетевых аккаунтах





Артём Ежаков



