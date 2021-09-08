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14:57, 8 сентября 2021 года

Орловец и болховчанка перевели мошенникам около миллиона рублей

В обоих случаях злоумышленники играли роль банковских работников.


За минувшие сутки двое жителей Орловской области стали жертвами мошенников, – сообщили в региональном УМВД. В первом случае жертвой стал 41-летний мужчина. Ему позвонили лже-сотрудники банка и заявили, что их недобросовестные коллеги сейчас пытаются оформить на имя орловца кредит. Чтобы им помешать, мужчине рекомендовали оформить займы и через банкомат перевести деньги на несколько безопасных счетов. Так он и поступил, взяв три кредита и потеряв в итоге 656 тысяч рублей.

Второй жертвой стала 61-летняя болховчанка. Ей лже-банкиры заявили, что некто пытается похить её сбережения. Женщину проинструктировали, что надо сделать, чтобы сохранить деньги – обналичить их и перевести на безопасный счёт. Перезвонивший чуть позднее «полицейский» подтвердил сказанное мошенниками. Это убедило болховчанку сделать то, что было сказано. Войдя во вкус, мошенники смогли снова обмануть женщину – запугав, что на неё оформляется кредит. Её убедили самостоятельно взять заём и аналогично их перевести. Болховчанка потеряла 341 тысячу рублей.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), – сообщили в областном УМВД.

Полиция снова предупреждает: если вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники!

Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, или дежурную часть территориального органа внутренних дел, обязательно набрав номер заново собственноручно, и уточните всю необходимую информацию.

Предупредите о подобных случаях своих родных (особенно пожилых родственников), знакомых. Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102) и проконсультируйтесь с сотрудниками.


Артём Ежаков
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