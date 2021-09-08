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15:43, 8 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Абрам Миркин участвует в мероприятиях, посвящённых 80-летию начала блокады Ленинграда.



- В областной клинической больнице пять компьютеризированных тренажеров помогают в реабилитации пациентов.



- Число заболевших коронавирусом снижается, число вакцинированных – растёт.



- «25-й квартал» - открыт. Модельная библиотека Орла ждёт читателей.



- В Военно-историческом музее Орла открылась выставка «Подсумки армии России ХХ века».



- Орловец Платон Козлов стал победителем Первенства Европы по боксу.



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