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15:43, 8 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Абрам Миркин участвует в мероприятиях, посвящённых 80-летию начала блокады Ленинграда.
- В областной клинической больнице пять компьютеризированных тренажеров помогают в реабилитации пациентов.
- Число заболевших коронавирусом снижается, число вакцинированных – растёт.
- «25-й квартал» - открыт. Модельная библиотека Орла ждёт читателей.
- В Военно-историческом музее Орла открылась выставка «Подсумки армии России ХХ века».
- Орловец Платон Козлов стал победителем Первенства Европы по боксу.
Вести-Орёл