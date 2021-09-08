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Главная » Новости

15:59, 8 сентября 2021 года

В «Зелёной роще» подвели двухмесячные итоги работы

Результаты назвали внушительными.


Региональный оператор по обращению с ТКО «Зелёная роща» обнародовал итоги работы за последние два месяца. Так, после проведённой инвентаризации в компании выяснилось, что ⅔ контейнерного парка требуют серьёзной работы. Уже объявлены закупки 200 контейнеров и 10 бункеров. Для ремонта уже существующих мусорных накопителей создан специализированный цех, – сообщили в УК.

Параллельно ужесточился контроль за перевозчиками. В каждом районе появился ответственный контролер. За два месяца недобросовестные подрядчики по вывозу мусора были оштрафованы на 1 млн 270 тыс. рублей. Юридические лица тоже нарушали – юридическое законодательство. Были случаи, когда предприниматели тайно выбрасывали крупные объёмы отходов, создавая свалки. По итогам разбирательств составлено 2 административных протокола.
Сейчас в области найдено 56 незаконных свалок, ликвидировано 2 места несанкционированного скопления отходов (Кромской и Малоархангельский районы). Общий объём вывезенного мусора оценивается в 143 тонны.

Также улучшилась работа с органами местного самоуправления и гражданами. Так, жалоб на мусор от орловцев стало меньше, а руководство «Зелёной рощи» возобновило личный приём граждан. Глава УК Александр Муромский планирует проводить такие встречи регулярно, в каждый третий четверг месяца. Порядок предварительной записи опубликован на официальном сайте регоператора.


Артём Ежаков
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