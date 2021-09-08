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16:25, 8 сентября 2021 года «Орёлводоканал» проложил 300 метров трубопровода без выемки грунта В Орле это самый длинный «прокол» при строительстве водовода.





«Орёлводоканал» проложил почти 300 метров трубопровода без выемки грунта. Метод «прокола», который использовали орловские специалисты, состоит в следующем: с помощью специальной буровой установки делается отверстие в земле, расширяется, с другой стороны цепляется труба и установка протягивает её под землей. С этой задачей «Орёлводоканал» справился без проблем.



Юрий Сысоев, начальник отдела капитального строительства МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Два дня мы подготавливали трассу. Вчера были завершены работы по сварке трубопровода длинной 296 метров, чтобы пройти за одну проходку».

Планируется провести ещё один «прокол» и проложить также около 300 метров труб. После этого работы по строительству нового водовода выйдут на финишную прямую.





Антон Киселёв



