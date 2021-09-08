«Орёлводоканал» проложил 300 метров трубопровода без выемки грунта

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16:25, 8 сентября 2021 года
«Орёлводоканал» проложил 300 метров трубопровода без выемки грунтаВ Орле это самый длинный «прокол» при строительстве водовода.
«Орёлводоканал» проложил почти 300 метров трубопровода без выемки грунта. Метод «прокола», который использовали орловские специалисты, состоит в следующем: с помощью специальной буровой установки делается отверстие в земле, расширяется, с другой стороны цепляется труба и установка протягивает её под землей. С этой задачей «Орёлводоканал» справился без проблем.
Юрий Сысоев, начальник отдела капитального строительства МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Два дня мы подготавливали трассу. Вчера были завершены работы по сварке трубопровода длинной 296 метров, чтобы пройти за одну проходку».
Планируется провести ещё один «прокол» и проложить также около 300 метров труб. После этого работы по строительству нового водовода выйдут на финишную прямую.
Антон Киселёв