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16:31, 8 сентября 2021 года В Орле открылась новая модельная библиотека Она получила название «25 квартал».





В Орле на базе филиала № 8 Юношеской библиотеки открылся модельный «25 квартал». Для удобства читателей сюда закуплены компьютеры и ноутбуки, станция самостоятельной книговыдачи, электронный киоск с возможностью подключения к Интернету, детский интерактивный столик, VR-очки и т.д.



Кроме того в библиотеке сделан уклон на инклюзию: закуплено оборудование для слабовидящих – это тифлоплееры (специальный магнитофон для воспроизводства и записи книг для инвалидов по зрению) и компьютеры с вводом-выводом шрифта Брайля.



Книжный фонд библиотеки пополнился 2 тыс. новых изданий 2020-2021 годов выпуска. Все книги, включая старые издания, помечены радиометками, реагирующими на попытку кражи.



Для Орла это будет уже вторая модельная библиотека. Первой стала «Пушкинка».



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В Орле откроется «25 квартал»





Артём Ежаков



