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16:39, 8 сентября 2021 года В Орле в больнице им. Семашко смонтирован трубопровод кислородной станции Он предназначен для транспортировки газа из резервуаров в хирургический и коронавирусный корпуса.





В больнице имени Семашко в Орле завершился монтаж трубопровода, подводящего газ от новой кислородной станции к коронавирусному и хирургическому корпусам стационара.



В сооружении – порядка 100 метров труб и металлических конструкций, связывающих корпуса и кислородные резервуары. Сама криостанция с баками на 30 и 10 тонн была установлена ещё в июне. Сегодня закончен очередной этап работ.



Технически, если бы в резервуарах был кислород, он мог бы уже поступать в палаты. Но, как отметил главврач больницы Игорь Дробязгин, осталось провести некоторые работы, прежде чем сдать станцию в эксплуатацию.



Введение кислородной станции в строй сделает подачу кислорода практически бесперебойной даже в экстренных ситуациях, а также позволит отказаться от арендуемого сегодня концентратора кислорода.





Елена Литинская



