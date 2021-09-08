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18:24, 8 сентября 2021 года Сегодня в Болхове состоялось празднование Собора Орловских святых Дату этого праздника утвердил Священный Синод Русской Православной Церкви.









Сегодня в Болхове, на территории Спасо-Преображенского собора, состоялось первое празднование Собора Орловских святых. Праздничную литургию совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон, после которой состоялся молебен всем орловским святым.



Были освящены новые рака и сень над мощами священноисповедника Георгия Коссова, а также памятник святителю Николаю Чудотворцу, который установлен возле Спасо-Преображенского собора.



В первоначальный Собор святых вошли преподобный Кукша Печерский, священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Панков и его сыновья – мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).



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Орловское Информбюро



