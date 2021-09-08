среда 8.09.2021 20:38:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:24, 8 сентября 2021 года

Сегодня в Болхове состоялось празднование Собора Орловских святых

Дату этого праздника утвердил Священный Синод Русской Православной Церкви.




Сегодня в Болхове, на территории Спасо-Преображенского собора, состоялось первое празднование Собора Орловских святых. Праздничную литургию совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон, после которой состоялся молебен всем орловским святым.

Были освящены новые рака и сень над мощами священноисповедника Георгия Коссова, а также памятник святителю Николаю Чудотворцу, который установлен возле Спасо-Преображенского собора.

В первоначальный Собор святых вошли преподобный Кукша Печерский, священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Панков и его сыновья – мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

Читайте также:Орловские святые теперь будут созерцать прихожан Ахтырского собора



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.