Главная » Новости



5:33, 9 сентября 2021 года 9 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном и Заводском районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.





В Железнодорожном и Заводском районах Орла сегодня, 9 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Московская, 67 («Европа»); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж). Время работы – с 12:00 до 19:00.



Также ежедневно работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



