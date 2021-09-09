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6:35, 9 сентября 2021 года На Орловщине упростили процесс записи в детские кружки и секции В регионе заработала информационная система «Навигатор дополнительного образования детей».





В Орловской области с 1 сентября начата полноценная работа автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей», – сообщили в региональном правительстве. Все кружки и секции, которые предлагает «Навигатор» – бесплатные. После записи детям выдаётся сертификат финансирования с определённой суммой государственных денег – оттуда и будет списываться плата за обучение. Более подробно изучить систему и записать куда-нибудь ребёнка можно на официальном сайте «Навигатора».





Артём Ежаков



