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4:38, 9 сентября 2021 года

Орловских мукомолов, пекарей и аграриев поддержат финансово

Государство выделит региону на поддержку этих отраслей порядка 80 миллионов рублей.


В Орловской области запланирована многомиллионная государственная финансовая поддержка мукомолов, пекарей и аграриев, – сообщили в региональном правительстве. Так, между производителями муки в регионе распределят 39,9 миллиона рублей – для возмещения части затрат предпринимателей на покупку пшеницы. Еще 12,8 миллиона выделено для хлебопекарей – им вернут некоторые затраты на реализацию своих товаров.

Для стимулирования производства масличных культур на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов Орловщина получит 29,6 миллиона рублей в виде субсидий. Масложировая отрасль для региона традиционно доходная – за первые 8 месяцев текущего года экспорт этой продукции принес 37,8 миллиона долларов США, что на 60% больше, чем год назад.


Артём Ежаков
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