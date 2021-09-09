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7:40, 9 сентября 2021 года В Орле двух безработных подозревают в краже велосипедов Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.





В Северном районе Орла из подъезда многоквартирного дома на Московском шоссе были украдены два велосипеда. Хозяйка оставила их ночь, пристегнув тросовыми замками. Пропажу женщина оценила в 15 тысяч рублей.



По записям с камер полицейские установили подозреваемых – двух безработных мужчин 1980 и 1984 годов рождения. Они признались, что срезали замки кусачками, а велосипеды сдали в металлолом.



Фигурантов проверяют на другие аналогичные преступления. На время расследования они взяты под стражу. Им грозит до 5 лет тюрьмы, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



