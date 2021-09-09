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21:20, 8 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В больнице им. Семашко смонтирован трубопровод кислородной станции. Он предназначен для транспортировки газа из резервуаров в хирургический и коронавирусный корпуса.



- Нацпроект позволил закупить новое оборудование для реабилитации пациентов после инсультов и черепно-мозговых травм.



- «Орёлводоканал» сегодня сделал самый длинный «прокол». 300 метров труб уже под землёй.



- Сегодня в Болхове состоялось празднование Собора Орловских святых. Дату этого праздника утвердил Священный Синод Русской Православной Церкви.



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