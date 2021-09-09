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9:57, 9 сентября 2021 года Иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыта наркотиков в Орле Заводской районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела.





В Орле первым заместителем регионального прокурора Алексеем Тимошиным утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Узбекистана. Мужчине инкриминируют попытку сбыта крупного объема наркотиков группой лиц по предварительному сговору, совершенную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 3 ст. 30 , п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).



Уголовное дело в отношении подельников обвиняемого расследуется отдельно. Самому подозреваемому вменяют покушение на распространение запрещенного вещества на территории Орла. Исполнить задуманное ему помешали оперативники. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



