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10:30, 9 сентября 2021 года

Прокуратура проверила соблюдение экологического законодательства на заводе «Орелмасло»

Совместная инспекция надзорного ведомства, Роспотребнадзора и Росприроднадзора, инициированная после недавнего выброса на предприятии, выявила нарушения.


В Орле завершилась совместная проверка областной прокуратуры, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, проведенная на заводе «Орелмасло». Напомним, поводом к этому стал недавний выброс растворителя в окружающую среду, повлекший нестерпимый запах для части горожан – преимущественно, жителей Заводского района.

Как сообщили в прокуратуре, на двух источниках предприятия выявлено превышение нормативов предельно-допустимых выбросов. Также установлен факт выброса загрязняющего вещества, сведения о котором отсутствуют в разрешении организации на выброс веществ в атмосферу. Пробы воздуха, взятые на близлежащей к предприятию территории, не прошли проверку на соответствие нормам.

Чтобы обязать завод исправить нарушения, прокуратура обратилась суд. Ведомство следит за ходом разбирательства и проконтролирует исполнение вердикта.

Руководством завода «Орелмасло» уже предприняты меры для устранения последствий недавнего выброса. Растворитель, ставший причиной неприятного запаха, заменили – с российского на европейский. Также заказана комплексная система очистки воздуха – ее смонтируют в течение двух месяцев.


Артём Ежаков
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