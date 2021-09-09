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Главная » Новости

11:16, 9 сентября 2021 года

10 тысяч рублей для пенсионеров

Как производится «президентская выплата» в Орловской области? Возникают ли сложности с получением? На вопросы корреспондента ГТРК «Орёл» ответила заместитель председателя правительства области Валентина Нордстрем.


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата полагается всем российским гражданам, являющимся пенсионерами по состоянию на 31.08.2021. 
 
 
Сколько орловских пенсионеров получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей?
 
- Фактически 90% пенсионеров получили доплату в 10 тысяч рублей. Выплата идёт через разные структуры - через Минобороны, через Пенсионный фонд. Через Пенсионный фонд уже 2 сентября получили доплату 60% пенсионеров - на банковские счета. Те, кто получают пенсию через почту, они получат доплату в те сроки, когда они получают пенсию.
 
По поручению губернатора Орловской области получение выплаты контролируется региональным правительством.
 
Проживающие в домах-интернатах также получат эту выплату. Таких получателей более 2 тысяч. Из этой выплаты учреждения не имеют право делать никаких удержаний. Этот вопрос мы также держим на контроле.
 
Если кто-то ещё не получил выплату, нужно ли обращаться в какие-либо инстанции или дождаться конца сентября?
 
- Поставлена задача, чтобы все получили выплату в сентябре. Если возникают сомнения, то можно обратиться в Пенсионный фонд, к нам в правительство, в департамент соцзащиты. Были случаи, когда ведомственные пенсионеры не получили выплату 2 сентября и заволновались, но они получили эту выплату чуть позже - это военные пенсионеры, которые не являются получателями по линии Пенсионного фонда. Они получили выплату от Министерства обороны 6 сентября.
 
Ответы на вопросы, связанные с выплатой, можно получить здесь.



Юлия Сабельникова
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