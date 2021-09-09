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12:00, 9 сентября 2021 года 122 орловца вчера выздоровели от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 76 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 943).



Накануне выписано 122 орловца (всего – 40 925). От последствий болезни скончалось 959 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 18 380 (всего – 7 084 284), число выздоровевших – 19 639 (всего – 6 340 151). Общее число летальных исходов – 190 376 (+794 случая за сутки).





Артём Ежаков



