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12:04, 9 сентября 2021 года
В Орловской области может появиться плазмоцентрСейчас проект лишь на стадии обсуждений.
В Орловской области может появиться плазмоцентр. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Инвестиционный проект по созданию такого объекта предложила на минувшем Петербургском международном экономическом форуме одна из крупнейших российских фармацевтических компаний. Программа рассчитана на государственно-частное партнерство (взаимодействие государства и предпринимательства на взаимовыгодных условиях, в том числе и финансовых.).
Обсуждение
проекта между инвестором и региональным правительством уже состоялась. «Применение механизмов ГЧП в сфере здравоохранения является актуальным, а главное эффективным инструментом повышения качества медицинских услуг и модернизации системы здравоохранения»
, ‒ отметил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов
.
О договоренностях или конкретных планах пока не сообщается.
Артём Ежаков