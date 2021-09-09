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Главная » Новости

12:04, 9 сентября 2021 года

В Орловской области может появиться плазмоцентр

Сейчас проект лишь на стадии обсуждений.


В Орловской области может появиться плазмоцентр. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Инвестиционный проект по созданию такого объекта предложила на минувшем Петербургском международном экономическом форуме одна из крупнейших российских фармацевтических компаний. Программа рассчитана на государственно-частное партнерство (взаимодействие государства и предпринимательства на взаимовыгодных условиях, в том числе и финансовых.).
 
Обсуждение проекта между инвестором и региональным правительством уже состоялась. «Применение механизмов ГЧП в сфере здравоохранения является актуальным, а главное эффективным инструментом повышения качества медицинских услуг и модернизации системы здравоохранения», ‒ отметил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
 
О договоренностях или конкретных планах пока не сообщается.



Артём Ежаков
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