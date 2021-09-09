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12:30, 9 сентября 2021 года Орловца подозревают в нападении на полицейского Житель Залегощенского района может провести в тюрьме до 5 лет.





В Залегощи возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Его обвиняют в нападении на полицейского при исполнении, – сообщили в областном СУ СК.



Инцидент произошел 20 июля. Нетрезвый мужчина находился в одном из дворов райцентра и нарушал общественный порядок, чем обратил внимание оперативника. На требование прекратить залегощенец отреагировал неадекватно – ударил силовика кулаком в лицо. Затем правоохранитель «скрутил» нападавшего.



Расследование уголовного дела продолжается.





Артём Ежаков



