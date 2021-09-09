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12:27, 9 сентября 2021 года

Андрей Клычков: «Сохранив село, мы сохраним возможность развития России»

Новый выпуск программы «Открытый доступ» смотрите 10 сентября.


Орловская область получит почти 30 миллионов рублей на увеличение производства масличных культур. В нашем регионе им уделяют особое внимание. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас крайне важно обратить снимание на село, на селян. Потому что голова в России может быть где угодно, сердце - где угодно, а душа - она на селе. И сохранив село, мы сохраним возможность развития России. Есть крылатая фраза: «На землю без людей приходят люди без земли». И я хотел бы, чтобы в России село сохранилось, его самобытность, культура, а самое главное - возможность нашей стране развиваться и не зависеть ни от кого».
 
О том, как в целом сработали аграрии в этом году, как власть помогает решать проблемы села, корреспонденту ГТРК «Орёл» Анне Боевой рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
 

Программа «Открытый доступ» выйдет в эфир 10 сентября в 10:00 на телеканале «Россия-24».




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