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12:45, 9 сентября 2021 года

«Губернаторский контроль» проверил качество отремонтированных дорог в Болховском районе

Согласно отчётам все объекты проинспектированные приняты, но у жителей всё же есть замечания.


Больше тридцати лет жители улицы Маяковского в Болхове ждали нового дорожного полотна. В этом году ямы и ухабы заделали. Согласно отчёту, работы выполнены и приняты. Вот только общественный контроль и жители под таким решением не «подписываются».
 
Инна Зорина, член общественного контроля: «Поворот был сделан под углом 75 градусов и получается, что две встречные машины не разъезжаются на асфальте, одна машина обязательно захватывает щебёнку, а там, где сейчас мы видим щебёнку, в этом месте стояла огромная лужа».
 
На ремонт улицы Маяковского, а это 245 метров, было потрачено чуть больше одного миллиона рублей. Согласно проекту и сметной документации именно таким и должен быть поворот, а обочина - отсыпана щебнем. 
 
Ирина Казакова, и.о. главы администрации г. Болхова: «Эти работы были произведены, уплотнение обочины производится щебеночным покрытием, но жители считают, что здесь мало для проезда и надо сделать асфальтовое покрытие, но это было бы отклонение от сметной документации, что наказуемо».
 
То, что машины не разъезжаются, проверила и группа «Губернаторского контроля». Вердикт: исправить.
 
Александр Семенцов, представитель подрядчика: «В недельный срок мы расширим им дорогу. Работы несложные: делается примыкание и расширяется дорога. Полметра здесь вполне достаточно».
 
Сделали в этом году в Болхове и дорогу по улице 7 Ноября. Здесь привели в порядок больше километра. Обошлось благоустройство в пять миллионов. 
 
Побывала группа «Губернаторского контроля» и в деревне Черногрязка. Ещё весной на улице Школьной было болото, теперь - дорога в щебёночном исполнении. Это самый маленький участок дороги, всего 150 метров, но очень нужный - ведёт он к домам жителей. Здесь не обошлось без замечаний. Не устроило проверяющих примыкание.
 
Евгений Литвяков, заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области: «Подрядчик заверил нас, что все замечания в ближайшее время будут устранены и все будет подделано. И дорога будет приведена в надлежащее состояние. Все объекты приняты комиссионно заказчиком при участии специалистов строительного надзора».
 
В этом году отремонтировано более 6 километров болховских дорог. Из дорожного фонда Орловской области на эти цели было выделено 15 миллионов рублей.



Анна Вайсергисер
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