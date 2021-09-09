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13:45, 9 сентября 2021 года Создание интеллектуальной транспортной системы в Орле доверили ПАО «Мегафон» Стоимость работ оценена почти в четверть миллиарда рублей.





6 сентября между орловским правительством и ПАО «Мегафон» заключено соглашение стоимостью в 238,8 миллиона рублей, предусматривающее создание в областной столице интеллектуальной транспортной системы, – сообщили в региональном правительстве. Она должна быть введена в строй до 30 ноября 2023 года. В 2021-м на эти цели выделят 80 миллионов рублей.



Создание ИТС в городах с населением свыше 300 человек предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные дороги». Главной целью программы считается автоматизация процессов управления дорожным движением, что должно уменьшить число ДТП.



ИТС включает в себя множество сложной аппаратуры и программного обеспечения, включая подсистемы видеонаблюдения, мониторинга параметров автотрафика, светофорного управления и т.д.





Артём Ежаков



